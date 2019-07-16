ДБР затримало прикордонника за продаж канабісу в Миколаєві. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, інспектори відділення "Миколаїв" Херсонського прикордонного загону Азово-чорноморського управління Держприкордонслужби займалися збутом наркотичних засобів на території міста Миколаєва та Миколаївської області.
Під час проведення контрольної закупки наркотичних речовин одного з інспекторів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Також за результатами проведення обшуків за місцем проходження військової служби та проживання інспекторів виявлено та вилучено наркотичні засоби.
Вирішується питання про вручення затриманому та його спільнику повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме збуті наркотичних речовин групою осіб (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України) та обрання щодо них запобіжного заходу.
У разі доведення вини, прикордонникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.