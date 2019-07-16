ДБР затримало прикордонника за продаж канабісу в Миколаєві. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, інспектори відділення "Миколаїв" Херсонського прикордонного загону Азово-чорноморського управління Держприкордонслужби займалися збутом наркотичних засобів на території міста Миколаєва та Миколаївської області.

Під час проведення контрольної закупки наркотичних речовин одного з інспекторів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також за результатами проведення обшуків за місцем проходження військової служби та проживання інспекторів виявлено та вилучено наркотичні засоби.

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Вирішується питання про вручення затриманому та його спільнику повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме збуті наркотичних речовин групою осіб (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України) та обрання щодо них запобіжного заходу.

У разі доведення вини, прикордонникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.





