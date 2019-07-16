Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
16.07.19 14:41

Зеленський зустрівся з чемпіонами світу U-20 і вручив їм нагороди: "Пишаюся, що живу з вами в один час". ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі збірною України U-20.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента.

"Я пишаюся тим, що живу з вами в одній країні, в один час. Держава для вас, спортсменів, замало робила. Ми хочемо це змінити – ставлення і до вас, і до спорту", – заявив Глава держави під час вітального слова.

Володимир Зеленський вручив державні нагороди членам збірної України U-20 з футболу, а також нагородив золотих медалістів II Європейських ігор, на яких Україна посіла загальнокомандне третє місце.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський сьогодні зустрінеться з Кучмою і з усіма представниками робочих груп у ТКГ. ВIДЕО

"Я знаю, що у вас дуже маленькі спортивні стипендії. Ми збільшимо. Обов'язково будемо допомагати вам. Говоріть про проблеми - будемо вирішувати", - підкреслив він.

Зеленський зустрівся з чемпіонами світу U-20 і вручив їм нагороди: Пишаюся, що живу з вами в один час 01
Зеленський зустрівся з чемпіонами світу U-20 і вручив їм нагороди: Пишаюся, що живу з вами в один час 02
Зеленський зустрівся з чемпіонами світу U-20 і вручив їм нагороди: Пишаюся, що живу з вами в один час 03

Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши у фіналі Південну Корею 3: 1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.

Читайте також: "Ми маємо бути амбітними", - Зеленський доручив розробити план для прийняття Олімпійських ігор в Україні

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100