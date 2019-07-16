Рецидивіст у костюмі Людини-павука забив до смерті жителя Київської області. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

Від завданих травм потерпілий помер на місці. Подія трапилася на території будинку загиблого. Раніше судимий 23-річний хлопець, на ґрунті тривалих неприязних відносин завдав власнику житла численних ударів табуреткою і дерев'яною палицею по голові. На момент скоєння цього злочину підозрюваний замаскувався, надівши костюм Людини-павука.

Чоловіка затримали і повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Крім того, місцева прокуратура подала до суду клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.