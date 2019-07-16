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16.07.19 15:00

Рецидивіст у костюмі Людини-павука забив до смерті жителя Київської області. ФОТО

Під Києвом у селі Горенка раніше судимий 23-річний чоловік у костюмі Людини-павука скоїв вбивство за допомогою табуретки і дерев'яної палиці. Сталося це через тривалий конфлікт між зловмисником і загиблим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

Від завданих травм потерпілий помер на місці. Подія трапилася на території будинку загиблого. Раніше судимий 23-річний хлопець, на ґрунті тривалих неприязних відносин завдав власнику житла численних ударів табуреткою і дерев'яною палицею по голові. На момент скоєння цього злочину підозрюваний замаскувався, надівши костюм Людини-павука.

Рецидивіст у костюмі Людини-павука забив до смерті жителя Київської області 01

Чоловіка затримали і повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Крім того, місцева прокуратура подала до суду клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

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