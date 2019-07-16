По самі ескалатори: ґрунтові води в окупованому Донецьку затопили торговий центр, що належав сину Януковича. ВІДЕО+ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Остров" із посиланням на прес-службу так званого "МНС" донецьких терористів.

Зазначається, що загальна площа на момент затоплення приміщень становить 4500 кв. метрів, обсяг підтоплення - 3200 кв. метрів, рівень води - до 1,2 м.





Раніше в YouTube з'явилося відео, на якому видно наслідки підтоплення будівлі. Автор відео переконаний, що йдеться про шахтні води, які виходять на поверхню.

З таким висновком згоден також блогер Денис Казанський.

"Нижні поверхи торгового центру "Північний" у Донецьку затопило ґрунтовими водами. Як і попереджали раніше, варварське затоплення шахт рано чи пізно мало призвести до таких наслідків", - зазначив він у себе в Telegram.

Бізнес-центр "Північний" раніше належав і був побудований групою "МАКО" Олександра Януковича - сина президента-втікача Віктора Януковича.

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