Унаслідок зіткнення автівки з пасажирським автобусом на Миколаївщині загинули чоловік і двоє дітей. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ.

"По прибуттю черговим караулом 23 Державної пожежно-рятувальної частини з’ясовано, що внаслідок лобового зіткнення автомобіля Citroen Berlingo та пасажирського автобуса Neoplan ВХ на місці події від отриманих травм загинув водій першого, 1984 р.н. Рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання деблокували тіло чоловіка, якого затисло понівеченими елементами транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.

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Двох дітей і жінку, які перебували в легковику, ще до прибуття рятувальників госпіталізували до лікувального закладу.

"Від травм хлопчик 2007 р.н. та дівчинка 2014 р.н. померли. Мати 1983 р.н. у тяжкому стані перебуває у реанімаційному відділенні лікарні", - повідомили рятувальники.

Серед 30 пасажирів та двох водіїв автобусу сполученням "Залізний Порт-Шепетівка" постраждалих та загиблих немає.





