Проти Дубинського зі "Слуги народу" агітували в Київській області, поліція відкрила провадження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До чергової частини Обухівського відділу поліції по спецлінії "102" надійшло повідомлення про те, що на одній з міських вулиць роздають газету з політичної антирекламою. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент комунікації Нацполіції.
Також заявник зазначив, що на місці події з екрану, розташованого на причепі, транслюється відеоролик антирекламного характеру про кандидата.
На опублікованих поліцейськими фотографіях видно, що антиагітація була спрямована проти співробітника каналу "1+1", кандидата в депутати по округу №94 від "Слуги народу" Олександра Дубинського.
"Працівники поліції задокументували факт антиагітації стосовно одного з кандидатів у народні депутати від політичної партії "Слуга народу". Наразі розпочато два кримінальних провадження, зокрема за статтею 296 – це хуліганство та статтею 157 – порушення виборчого законодавства. Антиагітаційна продукція вилучена. Особи фігурантів встановлені. Наразі вони дають покази",- зазначив керівник поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
Крім того, ще один факт поширення антирекламних агітації проти Дубинського поліцейські задокументували у Василькові Київської області.