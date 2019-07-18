В Україні з'явиться можливість оформляти і перераховувати пенсії онлайн. ДОКУМЕНТ

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду 17 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Постанова передбачає впровадження онлайн таких послуг:

призначення пенсії;

перерахунок пенсії;

призначення до пенсії надбавок, допомог, доплат і компенсацій;

відновлення виплати пенсії;

переведення з одного виду пенсії на інший.

У пояснювальній записці до проекту зазначено, що впровадження електронної взаємодії між органами Пенсійного фонду та іншими органами виконавчої влади дасть змогу використовувати потенціал 5-7 функціонуючих у державі електронних інформаційних реєстрів.

"З огляду на те, що в Україні близько 12 млн пенсіонерів, а також те, що є можливість подачі заяв в електронному вигляді, суттєво зменшиться кількість громадян, які особисто відвідують органи Пенсійного фонду для надання документів. Буде суттєво зекономлено робочий час працівників", - зазначається в записці.

У Кабміні також пояснили, що знизиться адміністративне навантаження на громадян. Суттєво зменшиться кількість документів, які необхідно подавати для отримання пенсій, надбавок та доплат до них.

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