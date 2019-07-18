17-річного хлопця затримали з великою партією наркотиків на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"З рюкзака хлопця і за місцем його тимчасового проживання працівники кримінальної поліції вилучили 50 пластикових ампул і 5 медичних шприців із наркотичною речовиною "опій ацетильований", а також 99 сліп-пакетів із метамфетаміном", - інформують у поліції.

Крім цього, 17 липня під час обшуку поліцейські вилучили гроші, отримані від збуту наркозасобів. Виявлені наркотики направили на експертизу.

Як встановили оперативники, неповнолітній - житель м. Кривий Ріг, який прибув у Новомосковськ для торгівлі наркотиками.

"За цим фактом слідчим відділом Новомосковського ОП відомості внесені в ЄРДР за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Триває досудове розслідування. Вживаються заходи щодо встановлення джерела надходження наркотичних речовин у місто. За збут наркотиків хлопцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

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