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18.07.19 10:49

Заступник голови МЗС Божок звинуватив спілку угорців у сепаратизмі через карту Закарпаття в складі Угорщини. ФОТО

МЗС України звернулося до Генпрокуратури та Служби безпеки з проханням відкрити справу з приводу зображення в газеті "Карпаталія", яку видає спілка угорців Закарпаття, карти з нібито належністю до Угорщини низки територій України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок у Twitter.

"На передовиці газети "Карпаталія" ГО "Товариство угорської культури Закарпаття" під лозунгом "Угорець, вставай!" ілюстрована належність Угорщині низки територій України. Сепаратизм! ГПУ та СБУ мають ініціювати провадження. Підписав листи", - пише Божок.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України повідомило, що звернеться до компетентних органів України для правової оцінки участі міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в публічних заходах на Закарпатті на запрошення кандидата в народні депутати Василя Брензовича.

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Заступник голови МЗС Божок звинуватив спілку угорців у сепаратизмі через карту Закарпаття в складі Угорщини 01Заступник голови МЗС Божок звинуватив спілку угорців у сепаратизмі через карту Закарпаття в складі Угорщини 02

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