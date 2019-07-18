44 тис. примірників агітматеріалів за кандидатів у нардепи нібито від "Слуги народу" вилучено на Київщині: частину з них встигли роздати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України.

Зазначається, що в Київській області зацікавлені особи намагалися "пропіарити" кількох кандидатів у народні депутати, прикриваючись брендом партії "Слуга народу". З цією метою вони виготовили друковану продукцію з неправдивою інформацією і найняли студентів та неповнолітніх для її роздачі. Заплативши 600 гривень за 6 годин роботи, молодь організовано розвезли автобусами у визначені місця для агітації – до міст Рокитне, Кагарлик та Миронівка. Під час розповсюдження цих агітаційних матеріалів працівники поліції затримали 14 осіб. На них складено адміністративні матеріали, відповідно до ч.2 ст.212-13 КУпАП (розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації без даних про тираж).

Наразі поліцією встановлено, що до партії "Слуга народу" згадані кілька кандидатів у народні обранці жодного стосунку не мають. А друкована продукція виготовлена з фальшивим інформаційним наповненням.

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Також з’ясовано, що агітматеріали розповсюджувалися з одного з приватних аграрних підприємств, розташованого в місті Кагарлик. За попередньою інформацією, це агропідприємство належить до сфери управління ПрАТ "Миронівський хлібопродукт". На підставі ухвали суду співробітники поліції провели у приміщенні агропідприємства санкціонований обшук. Внаслідок якого було виявлено та вилучено 44 тисячі різного виду друкованих матеріалів агітаційного змісту.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права).

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував правоохоронним та антикорупційним органам перевірити і порівняти суму бюджетних дотацій, отриманих агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт", і виплачених акціонером дивідендів.







