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18.07.19 15:39

Апеляційний суд Києва дозволив нардепу-втікачу Онищенку брати участь у виборах. ДОКУМЕНТ

Шостий апеляційний суд Києва дозволив нардепу-втікачу Олександру Онищенку балотуватися на виборах до Верховної Ради.

Фото рішення суду опублікував у Facebook активіст Олександр Бурмагін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, суд зобов'язав Центральну виборчу комісію зареєструвати його кандидатом у депутати від "Соціалістичної партії України" за 93-м мажоритарним виборчим округом.

Крім того, наголошується, що це рішення можна оскаржити у Верховному Суді.

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Апеляційний суд Києва дозволив нардепу-втікачу Онищенку брати участь у виборах 01
Апеляційний суд Києва дозволив нардепу-втікачу Онищенку брати участь у виборах 02

Наразі невідомо, чи може це рішення вплинути на реальну участь Онищенка у виборах, оскільки бюлетені вже надруковано.

Раніше повідомлялося, що Верховний Суд остаточно заборонив депутату-втікачу Онищенку балотуватися на виборах до Ради.

Нагадаємо, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року Олександру Онищенкові. Апеляційний суд зобов'язав ЦВК переглянути рішення. Центрвиборчком подав апеляцію і знову відмовив Онищенкові в реєстрації.

ЦВК мотивувала відмову в реєстрації, зокрема, тим, що позивач не відповідає вимогам щодо проживання в Україні впродовж останніх п'яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів.

Своє тимчасове перебування за межами України Онищенко пояснив участю в міжнародних спортивних змаганнях з кінного спорту в статусі вершника, під час яких він представляв Україну, на підтвердження чого надав лист Громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України".

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