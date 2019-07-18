З трудового рабства на Київщині, організованого вихідцями з РФ, звільнили понад 40 осіб. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

За даними прокуратури на території Київщини учасники організованої групи орендували приміщення та утворили шість "реабілітаційних центрів", де утримувались алко- наркозалежні особи, безробітні та особи без постійного місця проживання, яких заманювали під видом надання кваліфікованої допомоги та лікування.

"Проте замість отримання медичної, психологічної чи будь-якої іншої допомоги, такі особи були змушені постійно, систематично, за вказівкою наглядачів "реабілітаційних центрів" та головне безкоштовно, виконувати тяжку фізичну роботу, винагороду за яку отримували учасники злочинної групи. Учасників організованої групи затримано у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Київській областях", - йдеться в повідомленні.

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Під час проведення обшуків правоохоронці виявили понад 40 осіб, яких завербували злочинці залучено до безкоштовної роботи, у тому числі на хлібному заводі. Крім того, виявлено та вилучено документи щодо діяльності "реабілітаційних центрів", записи, графіки роботи, анкети завербованих осіб, візитівки, оголошення про діяльність таких центрів, мобільні телефони за допомогою яких зловмисники спілкувались між собою та своїми "піднаглядними".

Усім учасникам угрупування повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми) та вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує покарання від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Національна поліція викрила мережу фальшивих реабілітаційних центрів, які діяли в Маріуполі, Львівській та Івано-Франківській областях. Людей з наркотичною та алкогольною залежністю незаконно утримували і примушували виконувати важку роботу. Встановлено організатора групи - громадянина РФ.



