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18.07.19 15:57

З воїном 92-ї ОМБр Дмитром Лісоволом, загиблим на Донбасі, попрощалися в Рокитному на Київщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 липня, в селищі міського типу Рокитне Київської області відбулося прощання з Дмитром Олександровичем Лісоволом, 1987 року народження, старшим солдатом, військовослужбовцем 92-ї окремої механізованої бригади, який загинув 15 липня в районі міста Авдіївка Донецької області під час бою з найманцями РФ унаслідок смертельного кульового поранення. П'ять годин він боровся за життя, але поранення виявилося несумісним із життям.

Про це йдеться на офіційному сайті Рокитнянської районної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вночі 18 липня рокитнянці з лампадами та прапорами з усіма належними почестями, стоячи на колінах, зустріли загиблого героя на рідній землі. Вдень цього ж дня у центрі Рокитного відбулося прощання із героєм та згодом на центральному кладовищі селища поховали загиблого захисника України, воїна ООС – Лісовола Дмитра Олександровича.

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Віддати шану нашому побратимові, нашому земляку та провести його в останню путь прийшло чимало людей: рідні та друзі, близькі і знайомі, військовослужбовці, бойові побратими, воїни АТО - ООС, керівництво та жителі району.

Залпи салюту пролунали на честь нашого відважного земляка. Священники провели поминальну панахиду. Рокитнянщина – в жалобі.

Щирі співчуття рідним та друзям героя. Смерть Дмитра - тяжка втрата для всіх нас.

Вічна шана та пам’ять нашому земляку і слава усім відважним героям України!" - йдеться у повідомленні.

Дмитро Лісовол народився 24.11.1987 року в Рокитному. Пройшов підготовку в 169-му навчальному центрі "Десна". У 2017 виконував бойові завдання в районі Мар'їнки.

У нього залишилися батьки, дві сестри та двоє дітей.

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З воїном 92-ї ОМБр Дмитром Лісоволом, загиблим на Донбасі, попрощалися в Рокитному на Київщині 01
З воїном 92-ї ОМБр Дмитром Лісоволом, загиблим на Донбасі, попрощалися в Рокитному на Київщині 02
З воїном 92-ї ОМБр Дмитром Лісоволом, загиблим на Донбасі, попрощалися в Рокитному на Київщині 03
З воїном 92-ї ОМБр Дмитром Лісоволом, загиблим на Донбасі, попрощалися в Рокитному на Київщині 04
З воїном 92-ї ОМБр Дмитром Лісоволом, загиблим на Донбасі, попрощалися в Рокитному на Київщині 05
З воїном 92-ї ОМБр Дмитром Лісоволом, загиблим на Донбасі, попрощалися в Рокитному на Київщині 06
З воїном 92-ї ОМБр Дмитром Лісоволом, загиблим на Донбасі, попрощалися в Рокитному на Київщині 07

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