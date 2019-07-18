СБУ викрила митників, які обкладали "даниною" громадян, що в'їжджали в Україну. ФОТО

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Оперативниками спецслужби встановлено, що за різні суми хабарів зловмисники обіцяли не створювати штучних перешкод, зокрема щодо законного перевезення особистих речей при перетині державного кордону.

"За оперативною інформацією посадовці обкладали "даниною" цілі групи громадян, які в’їжджали в Україну рейсовими автобусами або транспортними засобами приватних перевізників. Середня сума хабаря з одного "рейсу" становила 10 тис. Грн", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловіка, який шантажував нардепа Грановського фейковим листуванням, засудили до 5 років умовно

Правоохоронці затримали митників під час одержання чергової частини неправомірної вигоди.

В межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх посадових осіб, причетних до функціонування корупційного механізму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримінального авторитета затримали на Хмельниччині за вимагання 1 тис. дол. у підприємця, - СБУ. ФОТО



