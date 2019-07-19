Пособнику окупантів у Криму продовжили арешт. ФОТО

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Прокуратура Автономної Республіки Крим, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з продовженням існування ризиків, про які заявила прокуратура АР Крим під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд відмовив стороні захисту у зміні запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що захист просив відпустити бойовика по домашній арешт.

"Суд задовольнив клопотання прокуратури та поліції автономії та продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на місяць без визначення розміру застави, оскільки злочин, у якому підозрюється "самооборонівець", вчинено з погрозою застосування насильства", - наголосили в прокуратурі.

Нагадаємо, Поліція Криму затримала бойовика НЗФ "Самооборона Криму". Ним виявився громадянин України, який сприяв окупації півострова в 2014 році. З'ясувалося, що на підконтрольну Україні територію чоловік повернувся, щоб відновити паспорт громадянина України.

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