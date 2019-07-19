Будівництво ЗПС аеропорту "Одеса" завершено, новий термінал почав обслуговувати рейси на виліт, - Омелян. ФОТО

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора завершили будівництво всіх 2800 метрів нової злітної смуги летовища Одеси. Ще багато викликів попереду з завершення облаштування нової ЗПС, встановлення відповідного обладнання, але до кінця цього року плануємо, як і обіцяли, запустити нові рейси з нової полоси. З сьогоднішнього дня новий термінал летовища Одеси почав обслуговувати пасажирів не лише на приліт, але вже й на виліт. Спершу внутрішні рейси, а до кінця року - і всі міжнародні", - зазначив Омелян.

За його словами, найближчими днями буде оголошено тендер на проєктування нової злітної смуги у Дніпрі. Після нього - міжнародний тендер на будівництво. Якщо не буде блокувань і зривів, то переможець тендера розпочне фізичні роботи навесні 2020 і завершить у 2021 році.

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У зв'язку з цим глава Мінінфрастуктури закликав забезпечити відповідне фінансування: "Прохання до нового парламенту і уряду не забути внести до Державного бюджету 2020 року мінімум 1 млрд грн на летовище Дніпра і ще близько 2 млрд грн на 2021 рік".