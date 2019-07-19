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19.07.19 11:43

СБУ викрила чиновників Закарпатської митниці на масштабних зловживаннях. Сума збитків державі - 540 тис. грн. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ викрили посадових осіб Закарпатської митниці Державної фіскальної служби на масштабних зловживаннях службовим становищем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

Оперативники спецслужби встановили, що митники налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від представників комерційних структур, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю. З метою ухилення від сплати суб’єктами господарювання експортного мита посадові особи здійснювали митне оформлення товару під іншим кодом УКТ ЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності).

За попередніми оцінками, протиправна діяльність посадовців митниці завдала збитків державі в розмірі близько 540 тисяч гривень.

СБУ викрила чиновників Закарпатської митниці на масштабних зловживаннях. Сума збитків державі - 540 тис. грн 01

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконних дій.

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СБУ викрила чиновників Закарпатської митниці на масштабних зловживаннях. Сума збитків державі - 540 тис. грн 02
Фото: пресслужба СБУ

Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

СБУ викрила чиновників Закарпатської митниці на масштабних зловживаннях. Сума збитків державі - 540 тис. грн 03

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