Міноборони представило мобільне житло зі зручностями для військових: завтра його відправлять на тестування в зону ООС. ФОТОрепортаж

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час презентації зразків таких житлових контейнерів у Міністерстві оборони, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Було завдання поліпшити умови для наших хлопців, і не тільки для хлопців, для всіх, хто допомагає нашій армії, поліпшити умови... Тут підготовлені мобільні такі хатинки для військових, там все є найголовніше: є кондиціонери, є підігрів-пічка на зиму, там є окремі мобільні пральні", - зазначив Президент.

Крім того, за його словами, такі житлові модулі містять туалет і душ.

Глава держави зауважив, що щодо кількості мешканців модулів "ще сперечаються" - по четверо чи шестеро.

Він також поінформував, що є спеціальне житло як для першої лінії оборони, так і для другої.

"Пріоритетне завдання для України - це зупинити вогонь і закінчити війну, але ми маємо поліпшувати умови для наших військових, думаю, що нам це знадобиться і в мирних умовах, і для навчань будь-яких військових", - підкреслив Зеленський.

Разом з тим він зауважив, що є проєкти також і на цілі мобільні житлові містечка до 600 осіб, із понеділка мають бути щодо них оголошені тендери.

При цьому Президент наголосив, що необхідні кошти для цього є, а будуватимуть такі містечка вітчизняні компанії.

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Зі свого боку міністр оборони Степан Полторак розповів, що залежно від місцезнаходження військовослужбовців житлові модулі можуть змінюватися.

"Є різні варіанти, і залежно від того місця, де вони застосовуватимуться, буде змінюватися комплектація, модель самого контейнера змінюватиметься. Якщо є небезпека життю наших військових, модулі будуть заглиблюватися в землю і трохи конструктивно змінюватимуться, щоб особовий склад не отримав ураження", - поінформував міністр.

Водночас він зазначив, що якщо модулі і не вкопуватимуться в землю та розміщуватимуться не на першій лінії оборони, то існують спеціальні інженерні засоби захисту контейнера, наприклад, проти ворожих диверсійних груп.

Полторак додав, що сьогодні-завтра перші житлові контейнери будуть відправлені в зону проведення ООС на тестування, і вже після цього буде укладатися договір на закупівлю великої партії модулів.





















