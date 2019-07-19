Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
19.07.19 12:38

Український воїн Богдан Бігус загинув 18 липня під час виконання бойового завдання в зоні ООС. ФОТО

Вчора, 18 липня, у зоні проведення Операції Об'єднаних Сил від смертельних поранень, яких дістав під час бойового завдання, загинув Богдан Дмитрович Бігус, 1991 року народження, мешканець міста Хмельницький, старший солдат, військовослужбовець 8-го полку оперативного призначення.

Про це повідомляє місцеве видання ye.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Богдан Бігус загинув під час виконання бойового завдання. Він разом зі своїм товаришем повертався з завдання та натрапив на розтяжку. Наш земляк дістав множинне осколкове поранення та відразу загинув. Його товариш у важкому стані. У хмельничанина залишалася мати, дружина та двоє дітей. Інформація про те, коли Богдана привезуть до Хмельницького і коли відбудеться з ним прощання ще не відома", - розповів координатор Центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Володимир Шрубковський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 3-го ОП спецпризначення встановили на Говерлі меморіальну табличку з іменами загиблих 15 липня 2014 року воїнів розвідгрупи полковника Коваленка. ВIДЕО

Про дату та час прощання буде повідомлено додатково.

У нього залишилися мати, дружина та двоє дітей.

Український воїн Богдан Бігус загинув 18 липня під час виконання бойового завдання в зоні ООС 01

Український воїн Богдан Бігус загинув 18 липня під час виконання бойового завдання в зоні ООС 02

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100