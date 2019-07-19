Український воїн Богдан Бігус загинув 18 липня під час виконання бойового завдання в зоні ООС. ФОТО

Про це повідомляє місцеве видання ye.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Богдан Бігус загинув під час виконання бойового завдання. Він разом зі своїм товаришем повертався з завдання та натрапив на розтяжку. Наш земляк дістав множинне осколкове поранення та відразу загинув. Його товариш у важкому стані. У хмельничанина залишалася мати, дружина та двоє дітей. Інформація про те, коли Богдана привезуть до Хмельницького і коли відбудеться з ним прощання ще не відома", - розповів координатор Центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Володимир Шрубковський.
Про дату та час прощання буде повідомлено додатково.
У нього залишилися мати, дружина та двоє дітей.