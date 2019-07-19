Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

По приколу можна тільки голосувати...
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А як же "русский мир"...?
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Скільки можна?
... вечерю 4 рази розігрівала ...
...ти?
Такі люди - і на свободі
Ніхто не забув
Ласкаво просимо в Америку!
Задзеркалля
Що там далі в методичці?
ЗеТаємниця
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