Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
19.07.19 14:56

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

По приколу можна тільки голосувати...

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві пенсіонер займався розповсюдженням агітаційних матеріалів з політичною антирекламою, - Нацполіція. ФОТО

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Телефонуйте 666 безкоштовно з усіх операторів!

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

А як же "русский мир"...?

Також читайте: Росія не збирається визнавати незалежність окупованих районів Донбасу, - Лавров

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Скільки можна?

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

... вечерю 4 рази розігрівала ...

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

...ти?

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Такі люди - і на свободі

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Ніхто не забув

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Ласкаво просимо в Америку!

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Задзеркалля

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Що там далі в методичці?

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

ЗеТаємниця

Також дивіться: Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Більше фотошопів дивіться тут

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100