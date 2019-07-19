Парубій замість нардепів покликав до Ради дітей та Мінгареллі. ФОТО

Про це повідомляє журналістка Ірина Ромалійська, передає Цензор.НЕТ.
"Спікер Андрій Парубій сесійну залу таки відкрив, як і просив Зеленський. Для дітей", - написала вона в коментарі до знімків.
На фото також помітно главу Представництва ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання парламенту у четвер, 18 липня, для розгляду внесених до парламенту главою держави законопроєктів. Після того як спікер не зробив цього, Зеленський заявив, що подальших дій з Парубієм як зі спікером ВР він "більше не бачить".