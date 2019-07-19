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19.07.19 17:41

Майже 100 картин 19-го століття виявили на митниці в Києві. ФОТОрепортаж

Столичні митники затримали вантажівку з 98 старовинними полотнами XIX століття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

"Київською міською митницею ДФС у вантажівці з дерев'яними рамами для картин, яка прибула в Україну з Франції, виявлені 98 художніх полотен, найстаріше з яких датовано 1842 роком. Всі картини були приховані від митного контролю між сучасними дерев'яними рамками", - йдеться в повідомленні.

Одержувачем цього вантажу мав стати француз за походженням, який з 2017 року є громадянином України. Однак досі ця людина так і не з'явилася в Київську міську митницю ДФС.

За попередньою візуальною оцінкою експертів, кілька полотен мають цінність. Однак про їхню остаточну культурну і матеріальну цінність можна буде говорити після проведення відповідної експертизи. На сьогодні картини перебувають у зоні митного контролю Київської міської митниці ДФС, триває огляд.

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Нині в діях осіб, які організували цю угоду, вбачаються ознаки порушення митних правил, відповідальність за яке передбачена ст. 483 Митного кодексу України - переміщення з приховуванням від митного контролю. Санкції статті передбачають штраф у розмірі 100 відсотків вартості товару і його конфіскацію.

Після завершення всіх митних формальностей буде складено протокол про порушення митних правил.

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Майже 100 картин 19-го століття виявили на митниці в Києві 01
Майже 100 картин 19-го століття виявили на митниці в Києві 02
Майже 100 картин 19-го століття виявили на митниці в Києві 03
Майже 100 картин 19-го століття виявили на митниці в Києві 04
Майже 100 картин 19-го століття виявили на митниці в Києві 05
Майже 100 картин 19-го століття виявили на митниці в Києві 06
Майже 100 картин 19-го століття виявили на митниці в Києві 07
Майже 100 картин 19-го століття виявили на митниці в Києві 08

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