Змагання на найкращий танковий екіпаж Об'єднаних сил відбулися на Донеччині. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Змагання танкістів проходили в два етапи. Перший – водіння бойових машин. Другий – подолання екіпажами двохсотметрової смуги перешкод та виконання практичних стрільб штатним пострілом. До проведення конкурсу залучались представники танкових підрозділів оперативно-тактичних угруповань "Північ" та "Схід".







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Практичне водіння бойових машин відбувалось на спеціально підготовленій ділянці місцевості зі складним рельєфом. Екіпажі виконували вправу парами. Зрушивши зі стартової лінії, бойові машини повинні були подолати понад три кілометри, виконавши в процесі такі елементи, як подолання протитанкового рову, маневрування і прохід мінно-вибухових загороджень, прохід машин у вузьких ділянках місцевості із обмеженим маневром тощо.







Зважаючи на те, що у змаганнях брали участь екіпажі на різних типах танків з різними тактико-технічними характеристиками: Т-80, Т-72 та Т-64, суддівська колегія враховувала ці відмінності під час нарахування балів.

Здійснивши марш, танкові екіпажі перемістились на іншу ділянку військового полігону, де екіпажі приступили до подолання смуги перешкод. Для успішного завершення вправи, військовослужбовцям необхідно було пробігти дистанцію у 200 метрів, подолати штучні перешкоди, у засобах захисту подолати умовно заражену ділянку місцевості, влучно вразити ціль кидком ручної гранати, провести неповне розбирання-збирання особистої зброї, пострілами з автомату Калашнікова влучити у мішень. І, наостанок, провести евакуацію пораненого члена екіпажу танку, використовуючи при цьому евакуаційні стропи та правильно наклавши джгут-турнікет.

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Третій, кінцевий етап змагань передбачав ураження мішеней з танкової гармати штатним пострілом, а також ураження мішеней з курсового кулемета.

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Перший приз, у вигляді грошових сертифікатів, а також кубок, відомчі відзнаки та грамоти від командувача ООС дістались екіпажу, що представляв окрему танкову бригаду. Друге та третє місце, із врученням кубків, грамот, грошових сертифікатів на суму у три та дві тисячі відповідно, дістались представникам однієї з механізованих бригад та танкістам морської піхоти.





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