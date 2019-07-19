Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
19.07.19 22:29

Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС. ФОТОрепортаж

19 липня Нова Каховка урочисто зустріла особовий склад 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка в пункті постійної дислокації після чергової ротації в район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС 01

На Центральній площі міста захисників зустрічали рідні та місцеві жителі.

Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС 02
Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" повернулися із зони проведення ООС в пункт постійної дислокації. ФОТОрепортаж

Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС 04

Під час урочистостей кращих бійців бригади нагородили відомчими відзнаками та цінними подарунки. У свою чергу, артисти творчих колективів міста привітали військовослужбовців яскравими концертними виступами. Для присутніх була організована виставка озброєння та військової техніки.

Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС 05
Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС 06

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС. ФОТОрепортаж

Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС 07

На честь 91 загиблого воїна 57-й ОМПБр в Новій Каховці було відкрито меморіальний комплекс.

Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС 08
Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС 09
Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС 10

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100