Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
На Центральній площі міста захисників зустрічали рідні та місцеві жителі.
Під час урочистостей кращих бійців бригади нагородили відомчими відзнаками та цінними подарунки. У свою чергу, артисти творчих колективів міста привітали військовослужбовців яскравими концертними виступами. Для присутніх була організована виставка озброєння та військової техніки.
На честь 91 загиблого воїна 57-й ОМПБр в Новій Каховці було відкрито меморіальний комплекс.