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19.07.19 23:21

Пораненому на Донбасі кулеметникові Вадиму Ушакову зробили унікальну операцію. ФОТО

В живіт ветерану вставили автоматичну помпу. Вона буде вводити в спинний мозок ліки, що знімають біль і спазми м'язів.

Це - перша подібна операція в Україні. Устаткування, з яким працювали хірурги, привезли зі США. Самі лікарі пройшли стажування в Європі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Три роки тому в Авдіївській промзоні Вадим дістав поранення в голову. Лікарі витягли його з того світу. Але виявилося, що це тільки початок великого шляху назад до нормального життя.

Пораненому на Донбасі кулеметникові Вадиму Ушакову зробили унікальну операцію 01о

"Цього пацієнта, який вже в нас у лікарні більше року, практично вивели із вегетативного стану. Він не міг себе обслуговувати, а зараз уже може ходити", – розповідає директор Броварської клінічної лікарні Валентин Багнюк.

​Сьогодні Вадим спроможний, зі сторонньою допомогою, стати на ноги. На ходунках може здолати майже кілометр. Навіть бере участь у перегонах для поранених на спеціально сконструйованих велосипедах.

Пораненому на Донбасі кулеметникові Вадиму Ушакову зробили унікальну операцію 02

Проте подальша реабілітація, яку він проходить в одній із приватних клінік у Броварах, зайшла у глухий кут. Перешкоджають спазмовані м’язи та нестерпний біль. А знеболювальне – таблетки й уколи – перестали діяти.

Під час операції Вадиму в живіт, під шкіру, вживили автоматичну помпу, яка буде постійно вбризгівать прямо в спинномозковий канал мікродози ліків, знімаючи біль і спастику.

"Постійно протягом семи-десяти років моторчик поставлятиме у спинний мозок ліки. Ця технологія, яка давно вже застосовується у світі, нарешті з’явилася і у нас". Вадим зможе керувати кінцівками вільно, без цього спастичного компоненту. Зможе ходити, брати предмети", - пояснив нейрохірург Олександр Кулик.

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Пораненому на Донбасі кулеметникові Вадиму Ушакову зробили унікальну операцію 03

Така помпа коштує кілька десятків тисяч доларів. Їх збирали всім миром. Значний внесок внесла українська діаспора з США.

"До нас звернувся побратим Вадима, який після того, як Вадима поранили, взяв його кулемет і побачив там його кров. Коли він повернувся до мирного життя, захотів дізнатися, хто це. Коли ж побачив, у якому стані Вадим, почав активно займатися збором коштів, щоб купити цю помпу, яка має полегшити реабілітацію", - розповіла керівник фонду "Народний проект" Олександра Зінченка.

"Віримо, що все буде добре. Помпа має розслабити м’язи Вадима і дасть можливість інтенсивніше займатися реабілітацією, швидше підняти його на ноги", - сподівається дружина ветерана Олена Ушакова.

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Пораненому на Донбасі кулеметникові Вадиму Ушакову зробили унікальну операцію 04

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