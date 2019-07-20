Троє пішоходів загинуло під колесами Audi на трасі під Києвом. ФОТО

Про це повідомляє "Інформатор", передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, седан Audi їхав із боку Києва, коли перед ним в недозволеному для цього місці спробували перетнути дорогу пішоходи. В результаті водій збив трьох людей, причому чоловік через удар втратив ногу", - йдеться в повідомленні.

Всі три пішоходи загинули на місці. Поліцейські, що прибули на місце аварії, перекрили велику ділянку дороги для огляду місця події.

Повідомляється, що водій Audi був тверезим, оскільки алко-тест Драгер не дав жодних результатів. Однак його відвезли в лікарню для ретельнішого тесту.

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