Троє пішоходів загинули під колесами Audi на трасі під Києвом. ФОТО

Про це повідомляє "Інформатор", передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, седан Audi їхав із боку Києва, коли перед ним в недозволеному для цього місці спробували перетнути дорогу пішоходи. В результаті водій збив трьох людей, причому чоловік чернз удар втратив ногу", - йдеться в повідомленні.

Всі три пішоходи загинули на місці. Поліцейські, що прибули на місце аварії, перекрили велику ділянку дороги для огляду місця події.

Повідомляється, що водій Audi був тверезим, оскільки тест на Драгер не дав жодних результатів. Однак його відвезли в лікарню для ретельнішого тесту.

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