Загибель мирного жителя в Красногорівці розслідують як теракт. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Волноваський відділ поліції Донецької області.

За фактом загибелі мирного жителя відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт).

"Бойовики обстріляли місто з гранатометів вчора близько 10:40. 60-річний чоловік, який в той час працював на присадибній ділянці за будинком, отримав чисельні осколкові поранення та помер у лікарні. Подію кваліфіковано як теракт", - сказано в повідомленні.

Учора вранці до Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що житель Красногорівки почув звук вибуху, крики та дитячий плач.

На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група та швидка медична допомога.

Після приїзду поліцейські встановили, що під час обстрілу граната влучила по вулиці Чайковського, де в той час на городі працював 60-річний чоловік.

Потерпілого негайно доставили в міську лікарню з численними осколковими пораненнями живота, спини і травматичним шоком ІІІ ступеню. Лікарі боролися за його життя, але травми виявилися не сумісними з життям.

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