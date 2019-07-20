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20.07.19 15:18

СБУ на Вінниччині викрила патрульних, що навимагали понад 50 хабарів із водіїв і злочинців. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України викрили працівників патрульної поліції ГУ Нацполіції у Вінницькій області, причетних до більш ніж 50 фактів хабарництва за непритягнення до відповідальності за порушення правил дорожнього руху та інші злочини.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці затримали, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, начальника сектору реагування патрульної поліції та інспектора підрозділу в службовому автомобілі під час одержання від місцевого мешканця хабаря у розмірі шість тисяч гривень.

У таку суму зловмисники "оцінили" непритягнення чоловіка до адміністративної відповідальності.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України затриманим готуються повідомлення про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Триває досудове слідство для притягнення до відповідальності інших співробітників патрульної поліції, причетних до вимагання та отримання неправомірної вигоди.

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СБУ на Вінниччині викрила патрульних, що навимагали понад 50 хабарів із водіїв і злочинців 01
СБУ на Вінниччині викрила патрульних, що навимагали понад 50 хабарів із водіїв і злочинців 02
СБУ на Вінниччині викрила патрульних, що навимагали понад 50 хабарів із водіїв і злочинців 03
СБУ на Вінниччині викрила патрульних, що навимагали понад 50 хабарів із водіїв і злочинців 04
СБУ на Вінниччині викрила патрульних, що навимагали понад 50 хабарів із водіїв і злочинців 05

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