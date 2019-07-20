СБУ на Вінниччині викрила патрульних, що навимагали понад 50 хабарів із водіїв і злочинців. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці затримали, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, начальника сектору реагування патрульної поліції та інспектора підрозділу в службовому автомобілі під час одержання від місцевого мешканця хабаря у розмірі шість тисяч гривень.

У таку суму зловмисники "оцінили" непритягнення чоловіка до адміністративної відповідальності.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України затриманим готуються повідомлення про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Триває досудове слідство для притягнення до відповідальності інших співробітників патрульної поліції, причетних до вимагання та отримання неправомірної вигоди.

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