По всій країні на чергування заступили спецпідрозділи Нацполіції, Нацгвардії й авіаційна безпека МВС, - Аваков. ФОТОрепортаж

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"Сьогодні за моїм наказом авіація МВС передислокувала резервні спецпідрозділи Нацполіції та Нацгвардії до віддалених куточків України, щоб ми могли оперативно реагувати на будь-які виклики у день виборів. На усі намагання дестабілізувати ситуацію реакція МВС буде миттєвою", - сказав міністр.

Перший заступник міністра Сергій Яровий зазначив, що весь особовий склад МВС вже розпочав виконання своїх завдань для гарантування безпеки у день виборів до парламенту.

"Підрозділи НПУ та НГУ вже неодноразово гарантували безпеку під час виборів. Під час організаційних нарад ми визначили завдання для кожної служби та підрозділу. Особливу увагу приділили роботі вибухових служб та кінологів, групам швидкого реагування. Що стосується спецпризначенців, то їх передислоковано у різні регіони нашої держави, щоб сформувати оперативні резерви", - наголосив Сергій Яровий.





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Голова Національної поліції Сергій Князєв зазначив, що всі правоохоронці мають працювати винятково у рамках закону.

"Ми сподіваємось на ваш професіоналізм, ви розумієте, які перед вами виклики. Ви маєте діяти у межах закону. Наразі резервні підрозділи Нацполіції на території всієї держави прибули на військові або цивільні аеродроми і вибули за місцем тимчасової дислокації для забезпечення завдань, які можуть виникнути під час порушень громадського порядку у день виборів", - сказав Сергій Князєв.

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Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що в день виборів на території всієї Україні чергуватимуть понад 132,5 тис. співробітників МВС.