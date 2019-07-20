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20.07.19 19:23

Лобове зіткнення дорогою на виклик: в Ізюмі Харківської області двох поліцейських госпіталізували у важкому стані. ФОТО

Службовий автомобіль поліції потрапив у ДТП на околиці Ізюма. Він лоб у лоб зіткнувся з автомобілем Ford, який не пропустив авто поліцейських. Водій і троє пасажирів автомобіля Ford госпіталізації не потребували.

Повідомлення про ДТП надійшло в поліцію о 14:45, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківщини.

"Попередньо встановлено, що екіпаж у складі двох співробітників поліції їхав на виклик автомобілем з увімкненими проблисковими маячками. Назустріч йому з Харкова автодорогою "Київ-Харків-Довжанський" рухався автомобіль Ford, який не пропустив поліцейське авто, унаслідок чого сталося лобове зіткнення", - сказано в повідомленні поліції.

Двох поліцейських доставили в центральну міську лікарню Ізюма. Водій і троє пасажирів автомобіля Ford теж звернулися до медиків. Їм надали першу допомогу і відправили додому.

"Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин аварії", - підсумували в поліції.

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Лобове зіткнення дорогою на виклик: в Ізюмі Харківської області двох поліцейських госпіталізували у важкому стані 01
Лобове зіткнення дорогою на виклик: в Ізюмі Харківської області двох поліцейських госпіталізували у важкому стані 02
Лобове зіткнення дорогою на виклик: в Ізюмі Харківської області двох поліцейських госпіталізували у важкому стані 03

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