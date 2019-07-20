Бійця 24-ї ОМБр Олександра Бардалима проведуть в останню путь на Черкащині. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, захід розпочнеться о 12:00 за адресою: вул. Карбишева, 9.
Після відспівування відбудеться прощальна хода і чин поховання на кладовищі за інтернатом.
Олександр Володимирович Бардалим народився 13 лютого 1986 року. На фронті перебував із 2015 року, спочатку проходив службу за мобілізацією, потім підписав контракт.
Служив старшиною, командиром взводу 3-го окремого мотопіхотного батальйону 24-ї окремої механізованої бригади. Загинув 19 липня в районі міста Мар'їнка Донецької області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ під час спроби евакуації пораненого перед тим побратима Романа Джерелейка, який пізніше помер у лікарні міста Курахове.
У Героя залишилася дружина і син.