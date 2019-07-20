Меморіал загиблим воїнам 57-ї окремої мотопіхотної бригади відкрили в Новій Каховці. ФОТОрепортаж

Про це йдеться на офіційному сайті Херсонської обласної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"91 герой віддав своє життя за те, щоб ми сьогодні під прапором України співали гімн. Пам'ять про загиблих назавжди залишиться в серцях українців. Хочу звернутися до кожного військовослужбовця. Докладімо усіх зусиль для того, щоб список загиблих більше не продовжувався, щоб ми перемогли ворога, а війна відійшла в історію", - звернувся до присутніх очільник обласної державної адміністрації Юрій Гусєв.

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Командир бригади полковник Анатолій Мішанчук зазначив, що меморіал є символом невичерпної мужності і нагадуватиме, що ніхто з тих, хто поклав життя за незалежність, не буде забутий.

Зазначимо, що 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка - військове з'єднання Збройних сил України, підпорядковане оперативному командуванню "Південь". Бригаду сформовано у 2014 році на базі 1-ї спеціальної бригади територіальної оборони в Кропивницькому. 14 лютого 2018 року було повідомлено, що до літа 2018-го штаб бригади буде переміщено в Нову Каховку. 5 травня 2018 року відбулася урочиста церемонія зустрічі бригади в Новій Каховці.

6 травня 2019 року бригада отримала почесну назву на честь Костя Гордієнка - кошового отамана Запорізької Січі в XVIII столітті.

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Фото: khoda.gov.ua

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