КПВВ "Майорське" закривали на 3 години через повідомлення про мінування. ФОТО

Робота КПВВ почалася о 6 годині ранку, згідно з літнім графіком роботи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну прикордонну службу.

О 06.45 до служби "102" поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування КПВВ "Майорське". Щоб гарантувати належну безпеку для мирного населення, штаб операції Об’єднаних сил вирішив призупинити пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування у межах дорожнього коридору "Горлівка-Бахмут".

Цивільні особи, що перетинали лінію розмежування в контрольному пункті, та особовий склад, який здійснює контрольно-перевірочні заходи, евакуйовані в безпечне місце. Наразі територія КПВВ обстежується групою розмінування ДСНС та вживаються необхідні заходи безпеки.

Станом на 09.35 територія КПВВ, адміністративні будівлі і прилегла місцевість повністю обстежена групою розмінування ДСНС за допомогою спеціальних технічних засобів і службових собак, навчених пошуку вибухівки. Небезпечних предметів не виявлено. Пропуск осіб і транспортних засобів повністю відновлено", - повідомили в Держприкордонслужбі.

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