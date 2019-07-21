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21.07.19 10:55

На виборчій дільниці в посольстві Варшави утворилася черга. ФОТО

На закордонній виборчій дільниці в посольстві України у Варшаві утворилася невелика черга з охочих проголосувати.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на твітер посла України в Польщі Андрія Дещиці.

"Почалося голосування на закордонній виборчій дільниці №900069 у Варшаві", - написав Дещиця, розмістивши фото людей, що стоять на вулиці в очікуванні можливості проголосувати. 

На виборчій дільниці в посольстві Варшави утворилася черга 01
На виборчій дільниці в посольстві Варшави утворилася черга 02

Перед відкриттям дільниці присутні виконали гімн України, на будівлі посольства також розміщений банер із закликом звільнити Олега Сенцова.

На виборчій дільниці в посольстві Варшави утворилася черга 03

Українці в Польщі можуть проголосувати на чотирьох виборчих дільницях - у Варшаві, Гданську, Кракові та Любліні.

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