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21.07.19 11:41

Група молодиків зібралася біля дільниці в Миколаєві, у одного з них поліція знайшла стартовий пістолет. ФОТО

Співробітники Нацполіції перевіряють групу підозрілих молодих людей, що перебували біля виборчої дільниці в центрі Миколаєва.

Повідомлення про те, що біля виборчої комісії на вул. Артилерійській перебувають підозрілі особи, надійшло в поліцію близько 9 години ранку. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївській області.

У одного з молодиків правоохоронці вилучили пістолет, попередньо стартовий. 

З пояснень громадян стало відомо, що частина з них нібито прийшла централізовано голосувати, інші стверджують, що прибули для охорони штабу одного з кандидатів, приміщення якого розташовано неподалік ДВК.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції та спецпідрозділ патрульної поліції ТОР. Правоохоронці з’ясовують усі обставини.

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Група молодиків зібралася біля дільниці в Миколаєві, у одного з них поліція знайшла стартовий пістолет 01
Група молодиків зібралася біля дільниці в Миколаєві, у одного з них поліція знайшла стартовий пістолет 02

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