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21.07.19 12:33

Пістолет, бита і ніж: поліція виявила людей зі зброєю в машині біля дільниці в Коростишеві. ФОТО

У Коростишеві на Житомирщині поліція доставила у відділення трьох 20-річних чоловіків. Вони були в машині, припаркованій біля виборчої дільниці. При собі у хлопців були пістолет, бита і ніж.

Про це повідомив начальник ГУНП у Житомирській області В'ячеслав Печененко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Житомирщини.

Підозрілих молодиків в автомобілі ВАЗ біля однієї з дільниць райцентру помітив поліцейський, який охороняв правопорядок біля ДВК, повідомив про це чергового відділу.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та спецпризначенці ТОРа. Під час перевірки було встановлено, що у вказаному транспортному засобі перебували троє 20-річних молодиків. Під час огляду ВАЗівки правоохоронці виявили та вилучили пістолет, зовні схожий на пневматичний, биту та ніж.

Парубків разом з автомобілем доставлено до відділу поліції для встановлення усіх обставин події. Триває перевірка. 

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Пістолет, бита і ніж: поліція виявила людей зі зброєю в машині біля дільниці в Коростишеві 01
Пістолет, бита і ніж: поліція виявила людей зі зброєю в машині біля дільниці в Коростишеві 02
Пістолет, бита і ніж: поліція виявила людей зі зброєю в машині біля дільниці в Коростишеві 03

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