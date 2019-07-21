Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
21.07.19 14:49

В Ізюмський район приїхали 6 автобусів із пасажирами кремезної статури, які відмовилися пояснити мету приїзду, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція зафіксувала на території Ізюмського району Харківської області переміщення шести автобусів з пасажирами спортивної статури.

Про це повідомляє Нацполіція області, передає Цензор.НЕТ.

Відзначається, що у автобусів були державні знаки з київською, донецькою та харківською реєстрацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пішов у поліцію: кандидат від "Слуги народу" заперечує, що підтримав соратника Порошенка. ДОКУМЕНТ

В Ізюмський район приїхали 6 автобусів із пасажирами кремезної статури, які відмовилися пояснити мету приїзду, - Нацполіція 01

"Поліція Харківщини перевіряє мету візиту групи осіб, які прибули в Ізюмський район на шести автобусах ... Під час перевірки громадяни відмовилися пояснювати поліції, з якою метою вони прибули з сусідніх регіонів у Харківську область. Зараз автобуси покинули територію району і вирушили в напрямку Харкова", - йдеться в повідомленні.

В Ізюмський район приїхали 6 автобусів із пасажирами кремезної статури, які відмовилися пояснити мету приїзду, - Нацполіція 02

Поліція контролює ситуацію та забезпечую громадський порядок у місті та області.

В Ізюмський район приїхали 6 автобусів із пасажирами кремезної статури, які відмовилися пояснити мету приїзду, - Нацполіція 03

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100