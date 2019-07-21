В Ізюмський район приїхали 6 автобусів із пасажирами кремезної статури, які відмовилися пояснити мету приїзду, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Нацполіція області, передає Цензор.НЕТ.

Відзначається, що у автобусів були державні знаки з київською, донецькою та харківською реєстрацією.

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"Поліція Харківщини перевіряє мету візиту групи осіб, які прибули в Ізюмський район на шести автобусах ... Під час перевірки громадяни відмовилися пояснювати поліції, з якою метою вони прибули з сусідніх регіонів у Харківську область. Зараз автобуси покинули територію району і вирушили в напрямку Харкова", - йдеться в повідомленні.

Поліція контролює ситуацію та забезпечую громадський порядок у місті та області.