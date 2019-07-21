Бійці ДСНС знайшли 120-мм міну біля КПВВ "Майорське": пропуск призупинено. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"З метою гарантування безпеки для громадян, які перетинають лінію розмежування та особового складу, що забезпечує функціонування КПВВ командувачем об'єднаних сил у КПВВ "Майорське" введено режим "Червоний" пропуск осіб та транспорту через лінію розмежування тимчасово припинено", - йдеться у повідомленні.

Цивільні особи та персонал контрольних служб відведено в укриття. Наразі групою розмінування ДСНС проводяться заходи зі знешкодження вибухонебезпечного предмета.

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Про відновлення пропускних операцій у КПВВ "Майорське" буде повідомлено додатково.

Решта контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил функціонують у штатному режимі.

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