Російський 6-й полк відкрив вогонь по ЗСУ з житлового кварталу Первомайська і отримав у відповідь удар із мінометів. ФОТО

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Противник коригував і вів вогонь із позицій поблизу "31-го училища", в межах міста, в населеному кварталі. По наших бійцях противник застосував ось такі ракети: бойову частину 220-мм РСЗВ "Ураган" із двигуном БМ-21 "Град" (це фото ракети зроблено на місці обстрілу підрозділів 46-го батальйону).

Через 30 хвилин після початку росіянами провокаційного обстрілу українські підрозділи відкрили у відповідь вогонь по порушниках перемир'я.

Українські снаряди накрили штаб мотострілецького батальйону 6-го полку ЗС РФ у "31-му училищі", ворог зазнав серйозних втрат у бойовій техніці та особовому складі. Після цього обстріл українських позицій припинився.

Очевидно, що противник застосовує всі засоби для маскування збройних провокацій".

Читайте також: Окупанти 20 липня здійснили 26 обстрілів на Донбасі: двох воїнів поранено