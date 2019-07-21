Вода, печиво і пиріжки по 5 копійок: у Дніпропетровській області зафіксували непрямий підкуп виборців. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадянську мережу "Опора".

"Символіки партій або кандидатів поблизу намету спостерігачі "Опори" не виявили. Водночас, як зазначають спостерігачі "Опори", за 200 метрів виявили ще один намет із дешевим печивом", - йдеться в повідомленні.

"Було встановлено декілька наметів біля виборчих дільниць, у яких за символічну плату, по 5 копійок, продавали воду, печиво, пиріжки. Це було на ЖМ "Тополь", селище Авіаторське. Типовий механізм мобілізації виборців, непрямого підкупу. Подібні факти було виявлено у 40-му виборчому окрузі Дніпропетровської області. Було оголошено конкурс, начебто, у соціальних мережах: "Зроби селфі поруч із ДВК", і 22 липня буде розіграно серед тих, хто запостив у фейсбуці, 30 смартфонів. Ми це розцінюємо як непрямий підкуп виборців. Найхарактернішим порушенням сьогодні є намагання проголосувати без паспорта, за закордонним паспортом", - розповів у коментарі для "112 Україна" координатор "Опори" в Дніпропетровській області Вадим Головченко.

Нагадаємо, в Україні 21 липня о 8:00 почалося голосування на позачергових парламентських виборах.













