У Бахмуті проголосувала 15-річна дівчина. ФОТО

Про це повідомляє місцеве видання "Вільне радіо", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що помітили дівчину спостерігачі.

"Вийшла дівчина, мама їй каже: "Проголосувала?" Зайшла сюди, я кажу: "Покажи документи". Дивимося, а там - 2004 рік. Їй 15 років", - розповів спостерігач Євген.

Спостерігачі викликали поліцію і склали протокол.

Як пише видання, дівчині надсилали запрошення, вона була в списках дільничної виборчої комісії.

На місце події приїхав представник ювенальної превенції, який допитував дівчинку з матір'ю. Вони обидві заявляють, що не знали, що голосувати можна лише з 18 років.

"Принесли, отже потрібно йти голосувати. Наша держава краще ж знає, ніж ми? Правильно ж? Вона була на концерті. Прийшла з концерту і сказала: "Я хочу голосувати", - зазначила мати дівчини Оксана.

"У неї свої погляди. Ми з нею поговорили. Але дитина захотіла проголосувати. Ну що тут такого?" - додала Оксана.

Після допиту дитини і її матері поліцейські їх відпустили.

Крім того, правоохоронці тривалий час намагалися поспілкуватися з членом дільничної комісії, яка дала дитині бюлетень.

"Жінка не хотіла виходити до поліції, а голова ДВК Ірина Яблокова періодично пояснювала, що всі члени ДВК зайняті виборчим процесом і не можуть підійти до правоохоронців. На фотографії можна побачити, що незначна черга збирається лише біля одного зі столів. Біля столу №2, де сидить жінка, нікого немає. На прохання журналістів пред'явити своє посвідчення, вона відмовилася. Але через півтори години голова ДВК таки привела жінку, яка видала бюлетень. Правоохоронцям вона представилася як Олена Завгородня", - пише видання.

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