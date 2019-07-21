На похороні комвзводу батальйону 24-ї ОМБр Олександра Бардалима мер міста говорив про "братовбивчу війну" і необхідності "домовлятися". Ветерани та громадськість вимагають вибачень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж.(оновлено)

Олександр Бардалим загинув 19 липня в районі міста Мар'їнка Донецької області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ. Олександр намагався евакуювати пораненого перед тим побратима Романа Джерелейка, який пізніше помер у лікарні міста Курахове, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Олександр Бардалим народився 13.02.1986 року. Закінчив місцеву школу №2. На фронті перебував із 2015 року, спочатку проходив службу за мобілізацією, в подальшому підписав контракт із 24-ю ОМБр.

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Під час траурної церемонії стався інцидент, коли міський голова Олександр Гайдай, висловлюючи співчуття, почав говорити про необхідність домовлятися з ворогом, а саме: "Ще в 11-му столітті Володимир Мономах сказав такі слова: "Вчини добро, шукай миру і йди за ним". Мабуть, треба нам прислухатись, повернутися до тієї історії, мабуть треба прислухатись до цих слів, і мабуть, треба зробити сьогодні владі нашій, нам особисто і народу Росії для того, щоб заставити нашу владу і владу Росії знайти шляхи, знайти цей мир і припинити цю братовбивчу війну". Слова про братовбивчу війну викликали сильне обурення у присутніх на церемонії прощання людей.

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Аудіо: Галина Добровольська

22 липня ветерани та активісти, вимагаючи вибачень від мера і прояснення його позиції з приводу війни, прийшли в його кабінет, але на місці його не застали. Ветеран Іван Журавльов, якому деенерівці виписали сім смертних вироків, гвардієць, снайпер, який зняв з міськради Слов'янська прапор "ДНР" і підняв український, нагадав про колишні прояви сепаратизму в словах і діях Олександра Гайдая, зокрема про перейменування вулиць, названих на честь загиблих бійців.

Фейсбук-сторінка Івана Журавльова

У неділю Олександра Бардалима поховали. У Героя залишилися дружина та син.















