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22.07.19 08:08

Екіпажі Су-24М і Су-24МР відточували навички техніки пілотування та навігації, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У бригаді тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил Збройних сил України, що дислокується на Хмельниччині, відбулася чергова льотна зміна, вже третя за цей тиждень.

Згідно з плановою таблицею польотів, екіпажі бомбардувальників Су-24М і розвідників Су-24МР підтримували навички техніки пілотування та навігації в простих метеорологічних умовах вдень та вночі, польоти в зоні пілотування та за маршрутами, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інформаційне агентство Міністерства оборони України "АрміяInform".

Окрім того, під час польотів визначені екіпажі бригади здійснили переліт на оперативний аеродром, щоб узяти участь у тактичних навчаннях однієї з механізованих бригад на військовому полігоні, що на Чернігівщині.

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Екіпажі Су-24М і Су-24МР відточували навички техніки пілотування та навігації, - Міноборони 01
Екіпажі Су-24М і Су-24МР відточували навички техніки пілотування та навігації, - Міноборони 02
Екіпажі Су-24М і Су-24МР відточували навички техніки пілотування та навігації, - Міноборони 03
Екіпажі Су-24М і Су-24МР відточували навички техніки пілотування та навігації, - Міноборони 04

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Екіпажі Су-24М і Су-24МР відточували навички техніки пілотування та навігації, - Міноборони 05
Екіпажі Су-24М і Су-24МР відточували навички техніки пілотування та навігації, - Міноборони 06
Фото: armyinform.com.ua

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