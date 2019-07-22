Бюлетень з відмітками навпроти всіх партій визнали дійсним у Хмельницькому, - ОПОРА. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення громадянської мережі "ОПОРА", на виборчій дільниці №681455 на вул. Курчатова в Хмельницькому визнали дійсним бюлетень з відмітками в квадратах навпроти кожної партії: біля однієї політичної сили виборець поставив "галочку", а в інших - хрестики.

"За це рішення члени комісії проголосували одноголосно. Як пояснила голова комісії, в бюлетені видно волевиявлення виборця. За словами спостерігачки ОПОРИ, так само вчинили члени комісії і з бюлетенем за кандидатів в одномандатному виборчому окрузі: визнали дійсним бюлетень з відмітками навпроти кожного кандидата", - йдеться в повідомленні.

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В організації нагадують, що відповідно до частини 8 статті 85 Закону "Про вибори народних депутатів України" у виборчому бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі виборець робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти назви партії, за кандидатів у депутати від якої він голосує. Виборець може голосувати за кандидатів у депутати лише від однієї партії. У виборчому бюлетені для голосування в одномандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти прізвища кандидата у депутати, за якого він голосує. Виборець може голосувати лише за одного кандидата у депутати.



Фото: oporaua.org

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