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22.07.19 10:06

Автомобіль, що перевозив бюлетені, перекинувся в Херсоні. ФОТОрепортаж

У Херсоні сталася ДТП за участю автомобіля, в якому перевозили виборчі бюлетені.

Повідомлення про аварію надійшло близько 06:00, про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише поліція Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

"На місці ДТП поліцейські попередньо встановили, що 30-річна водій автомобіля "ЗАЗ Славута", виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала переваги в русі автомобілю "Фольксваген-Транспортер". У результаті зіткнення мікроавтобус перекинувся. Як з’ясувалося, автомобіль "Фольксваген" здійснював перевезення виборчих бюлетенів до окружної комісії", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди незначні тілесні ушкодження дістала працівниця поліції, члени ДВК не постраждали.

Бюлетені непошкодженими передані членам ОВК.

Як повідомив заступник начальника обласного главку поліції Микола Вербицький, попередня правова кваліфікація події – ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Встановлюються всі обставини ДТП.

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Автомобіль, що перевозив бюлетені, перекинувся в Херсоні 02
Автомобіль, що перевозив бюлетені, перекинувся в Херсоні 03
Автомобіль, що перевозив бюлетені, перекинувся в Херсоні 04

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