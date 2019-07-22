Воїни 25-ї ОПДБр Нікіта Скітченко та Семен Румигін загинули в зоні ООС унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. ФОТО

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 25-ї ОПДБр, повідомляє Цензор.НЕТ

"Вчора, 21 липня, під час виконання бойового завдання в районі проведення Операції об'єднаних сил, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої, загинули наші побратими Нікіта Скітченко та Семен Румигін. Вони віддали своє молоде життя за батьківщину, за цілісність та неподільність України, за наших дітей! Ми ніколи не забудемо жодного... Командування та особовий склад військової частини висловлює співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять героям!!!" - йдеться у повідомленні.

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Про дату, місце та час прощання буде повідомлено додатково.





