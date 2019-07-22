Патрульні в Кам'янському врятували дівчинку-підлітка, яка хотіла вчинити самогубство. ФОТО

Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вчора ввечері в поліцію з проханням допомогти розшукати доньку звернулася 35-річна жінка. Близько 14:00 з автовокзалу дівчина поїхала до бабусі, проте в місце призначення так і не прибула, а її мобільний телефон був вимкнений.

Поліцейські негайно розпочали пошуки дитини. Від друзів дізналися, що дівчина хоче вчинити самогубство.

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Вже через півгодини правоохоронці виявили дівчину непритомну і в крові в покинутій будівлі, після чого оперативно доставили її до лікарні. Зараз дитина під наглядом лікарів, її життю нічого не загрожує.