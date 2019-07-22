Нацбанк випустив пам'ятну монету номіналом 50 гривень на честь надання Томосу УПЦ. ФОТО

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Серія "Духовні скарби України" присвячена події, яка ознаменувала тисячолітній шлях української церкви від створення до здобуття незалежності, - наданню Томосу про автокефалію Православної церкви України. Томос, текст якого ухвалено архієрейським синодом Вселенського патріархату, офіційно затверджує канонічний автокефальний статус Православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков", - йдеться в повідомленні.

Нацбанк зазначає, що на аверсі монети внизу розміщено малий Державний Герб України та півколом написи: Україна, рік карбування монети 2019 і номінал п'ятдесят гривень; у центрі - стилізована хрестоподібна композиція, увінчана позолоченим відбитком печатки Вселенського Патріарха Варфоломія, навколо на позолочених медальйонах зображені кафедральні собори помісних православних церков світу, поруч вказані їхні назви.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено Вселенського Патріарха Варфоломія, який передає Томос Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію і написи: 15-та церква в блаженному хорі автокефальних церков і "Святійша Церква України"/06.01.2019.

Над монетою працювали художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Також скульптори Володимир Дем'яненко і Роман Чайковський. Зазначається, що роздрібна ціна монети - 12 тис. 824 грн.

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