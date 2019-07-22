Поліція повторно викликає нардепів Пономарьова і Валентірова на допит у справі про вбивство Олешка (Сармата). ДОКУМЕНТ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації НПУ.

"Народні депутати України Олександр Пономарьов та Сергій Валентіров повторно викликаються на допит у межах розслідування провадження щодо замовників убивства Віталія Олешка", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі вбивства учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка на позивний "Сармат". Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентирова.

Нагадаємо, 31 липня в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.



У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

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Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.